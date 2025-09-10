В аэропорту "Бен-Гурион" задержан дезертир, направлявшийся в Умань

Полиция задержала 23-летнего учащегося йешивы "Нить милости". Он был задержан при попытке выехать из страны по направлению в Умань. Учащегося йешивы задержали в связи с тем, что он уклоняется от службы в ЦАХАЛе. Задержанный направлен в армейскую тюрьму.

В ближайшие дни через аэропорт "Бен-Гурион" пройдут тысячи ультраортодоксов, пытающихся добраться до Умани. Не менее 400 из них являются уклонистами от службы.

В последние недели глава ШАС Арье Дери пытался добиться соглашения, в рамках которого ультраортодоксов, отправляющихся в Умань, не будут задерживать в аэропорту "Бен-Гурион". Однако, соглашение достигнуто не было.