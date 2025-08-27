Гольдкнопф просит Нетаниягу обеспечить хасидам поездки по "модели Умани"

Глава блока "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с просьбой расширить, так называемый "проект Умань".

Гольдкнопф просит Нетаниягу обеспечить хасидам ХАБАД и других течений возможность посещать США и иные страны в дни осенних праздников без угрозы быть задержанными военной полицией.

Накануне сообщалось, что Гольдкнопф направил письмо премьер-министру, в котором поблагодарил за готовность обеспечить возможность хасидам посетить Умань. "Со всем уважением прошу вас расширить этот проект и предоставить возможность хасидам ХАБАДа провести праздники, как они привыкли, в Нью-Йорке, рядом с их раввинами. Прошу вас уважить и другие хасидские дворы и предоставить их последователям возможность провести праздники в тех местах, где они привыкли собираться", – написал Гольдкнопф.

Ранее сообщалось, что принято решение о выделении 10 миллионов шекелей на паломничество в Умань.

Согласно опубликованной информации, это сумма, которую требовала Молдова за организацию транзита паломников через ее территорию.

Сумма будет выделена пятью министерствами: канцелярией премьер-министра, транспорта, внутренних дел, иностранных дел и по делам Иерусалима. Из бюджета каждого министерства будут переведены 2 миллиона шекелей.

Глава ШАС Арье Дери, в свою очередь, требовал согласовать действия с ЦАХАЛом, добиваясь того, чтобы военнообязанных паломников не задерживали в аэропорту "Бен-Гурион". Того же в настоящий момент добивается Гольдкнопф.

СМИ сообщают, что в ультраортодоксальных партиях критикуют вмешательство Арье Дери в этот процесс. Как пишет "Аруц 7", в среде харедим называют вмешательство Дери "самой серьезной ошибкой с момента создания правительства". "Никто из учащихся йешив не ездит сейчас за границу. Ездят только те, кто не учатся в йешивах", – заявляют источники.