ЦАХАЛ анонсировал снос очередной "высотки ХАМАСа": башни "Тайбэ-2". Здание подорвано
время публикации: 10 сентября 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 12:23
Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке опубликовал предупреждение ко всем жителям Газы, кто еще не покинул район порта Газы и южный квартал Рималь, и прежде всего – к жителям многоэтажного здания "Тайбэ-2".
"В ближайшее время ЦАХАЛ атакует это здание ввиду наличия внутри него или рядом с ним террористической инфраструктуры ХАМАС, – сказано в этом сообщении. – Для вашей безопасности вы обязаны немедленно эвакуироваться на юг, в гуманитарную зону аль-Мауаси в Хан-Юнисе".
Вскоре после публикации предупреждения башня была подорвана. Зафиксировано несколько взрывов.
Ссылки по теме