ЦАХАЛ ликвидировал террориста, которые пересекли "желтую линию" на севере сектора Газы
время публикации: 11 апреля 2026 г., 18:44 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 18:49
Бойцы 205-й бригады, действующие на севере сектора Газы, заметили террориста, который пересек "желтую линию" и приближался к позициям ЦАХАЛа.
Сразу после выявления террориста бойцы открыли огонь и ликвидировали его.
В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается: израильские силы размещены в данном районе в соответствии с соглашением, и они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.