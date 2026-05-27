N12: Задержан подозреваемый в убийстве Руслана и Ольги Приходько

Полиция Центрального округа задержала вечером 27 мая подозреваемого в убийстве Руслана и Ольги Приходько, тела которых были обнаружены пять дней назад в автомобиле. Об этом сообщила новостная служба N12/"Мако".

Подозреваемый доставлен в отделение полиции для допроса, проверяется наличие у него пистолета, из которого были произведены выстрелы. Для выхода на подозреваемого полиция использовала передовые технологические средства.

По данным N12, мотив преступления пока не установлен.

Первоначально следствие рассматривало версию убийства и самоубийства, но затем дело переквалифицировали в двойное убийство. Ключевым аргументом стало то, что супруги были застрелены не из оружия Руслана, которое оставалось в сейфе дома.

Тела супругов были обнаружены 22 мая в автомобиле у мошава Мишмар Аялон в районе Шфела. ШАБАК, привлеченный к расследованию, исключил националистический мотив и определил произошедшее как уголовное преступление. Трое мужчин, ранее задержанных следствием, подозреваемых в краже пистолета с места преступления, были освобождены за отсутствием улик.