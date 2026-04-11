ЦАХАЛ прокомментировал падение ливанской ракеты недалеко от границы без сигнала тревоги

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала результаты предварительного расследования вчерашнего падения ракеты, запущенной из Ливана, в одном из населенных пунктов на севере Израиля.

В сообщении говорится, что системой не был обнаружен запуск ракеты, поэтому в населенном пункте не была активирована система оповещения.

"Как уже сказано, речь идет о предварительном расследовании. Обстоятельства инцидента, включая то, почему запуски ракет не были обнаружены, сейчас расследуются специалистами", – говорится в сообщении.