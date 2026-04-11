Нетаниягу: "Мы нейтрализовали угрозы нашему существованию"

Вечером 11 апреля премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением для СМИ.

"Война еще не окончена, однако уже сейчас можно говорить об исторических достижениях", - заявил он. По словам Нетаниягу, война началась, так как Иран был как никогда близок к получению ядерного оружия и к способности создавать сотни баллистических ракет каждый день. "Эти угрозы существованию нашего государства мы обязаны были отвести", - сказал Нетаниягу.

Он отметил, что "на сей раз, разведывательная информация была точной и поступила вовремя".

Что касается ситуации в Ливане, глава правительства сказал, что согласился на переговоры с Ливаном, так как представители этой страны несколько раз обращались к нему с просьбой начать диалог. "Я согласился на эту просьбу при двух условиях: результатами переговоров должно стать разоружение "Хизбаллы", а соглашение, если мы его подпишем, должно просуществовать поколения", - пояснил премьер-министр.