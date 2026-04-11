На юге Ливана бойцы бригады "Цанханим" ликвидировали нескольких террористов

В ночь на субботу, 11 апреля, бойцы бригады "Цанханим" провели несколько рейдов на объекты террористической инфраструктуры на юге Ливана.

В одном из зданий бойцы столкнулись с боевиками "Хизбаллы". В ходе ближнего боя двое военнослужащих получили ранения средней тяжести.

Бойцы идентифицировали местоположение противника и сообщили координаты ВВС. Террористы были ликвидированы.

На месте боя было обнаружено оружие, которое использовалось боевиками. В ходе дополнительных рейдов, проведенных в этом районе, были найдены противотанковые ракеты, взрывные устройства и другое военное снаряжение.

Раненые были доставлены в больницу, их семьи уведомлены о случившемся.