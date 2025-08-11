x
11 августа 2025
Подростки-иностранцы подозреваются в вооруженном ограблении в районе Флорентин

время публикации: 11 августа 2025 г., 15:18 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 15:18
Сотрудники полицейского отдела по делам несовершеннолетних в Яффо арестовали троих иностранных граждан в возрасте от 15 до 17 лет по подозрению в вооруженном ограблении, совершенном в тель-авивском районе Флорентин.

1 августа в полицию поступила жалоба об ограблении: трое неизвестных с применением насилия и под угрозой пистолетом ограбили владельца бизнеса, похитив у него сумку с наличными.

Согласно подозрению, преступники следили за своей жертвой: когда мужчина выехал из своего бизнеса, трое подростков ехали за ним на электросамокатах. В районе Флорентин, когда пострадавший слез со своего мотоцикла, подростки напали на него, избили и под угрозой оружия отняли сумку с наличными деньгами.

В ходе расследования полиция установила личности подозреваемых, и в воскресенье, 10 августа, они были арестованы. Сегодня они будут доставлены в суд для продления срока их содержания под стражей.

