11 августа 2025
11 августа 2025
11 августа 2025
11 августа 2025
Израиль
Израиль

Внимание, розыск: пропал 83-летний Биньямин Ааронов из Холона

Розыск
время публикации: 11 августа 2025 г., 23:02
Внимание, розыск: пропал 83-летний Биньямин Ааронов из Холона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи населения в розыске 83-летнего Биньямина Ааронова, проживающего в Холоне. Последний раз его видели вечером 11 августа, когда он выходил из дома.

Приметы пропавшего: рост 1.75, карие глаза. Был одет в белую рубашку, зеленые короткие шорты, на ногах – желтые туфли.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 100.

Израиль
