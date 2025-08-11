Внимание, розыск: пропал 83-летний Биньямин Ааронов из Холона

Полиция Израиля просит помощи населения в розыске 83-летнего Биньямина Ааронова, проживающего в Холоне. Последний раз его видели вечером 11 августа, когда он выходил из дома.

Приметы пропавшего: рост 1.75, карие глаза. Был одет в белую рубашку, зеленые короткие шорты, на ногах – желтые туфли.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 100.