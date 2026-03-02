Командование тылом: "Бомбоубежища и МАМАДы спасли десятки тысяч жизней"

Командование тылом опубликовало специальное видеообращение, посвященное недавнему случаю гибели девяти человек в бомбоубежище в Бейт-Шемеше.

Представитель Командования тылом полковник ЦАХАЛа Итай Замир подчеркнул: ни одно средство защиты не герметично и не защищает в 100% случаев – ни общественное бомбоубежище ("миклат цибури"), ни защищенная комната в квартире (МАМАД), ни укрытие, ни лестничная площадка или внутреннее пространство.

"Но – и это крайне важный момент, – в конечном итоге, по результатам предыдущего противостояния с Ираном, "миклаты" и МАМАДы спасли жизни десятков тысяч людей. Даже при прямых попаданиях с разрушительной взрывной волной те, кто находился в убежище или в МАМАДе – выжили".

Итай Замир напомнил, что бомбоубежища построены из железобетонных перекрытий и стен значительной толщины, которые предназначены для того, чтобы поглощать взрывную волну и тяжелые осколки.

"Это делается для обеспечения максимально возможного уровня защиты от широкого спектра угроз, – пояснил полковник Замир. – Пожалуйста, продолжайте выполнять инструкции Командования тылом, они спасают жизни".