02 марта 2026
Экономика

Первый день торгов с начала войны: взлет котировок на TASE и резкое укрепление шекеля

время публикации: 02 марта 2026 г., 13:00 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 13:00

Война с Ираном началась в субботу, когда торговые площадки закрыты. С открытием торгов в понедельник, 2 марта, на Тель-Авивской фондовой бирже наблюдается резкий рост котировок.

Индекс ТА-35 вырос на 3,5%, ТА-125 – на 3,7%, в то время, как на европейских биржах торги проходят с умеренным снижением котировок.

Доллар США укрепился по отношению к большинству мировых валют, однако израильский шекель укрепился на 1,72% по отношению к доллару и на 2,63% по отношению к единой европейской валюте.

