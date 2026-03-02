Новые удары по судам в Персидском заливе, по меньшей мере один погибший

Британское агентство по контролю за морской торговлей (UKMTO) сообщило, что судно, находящееся в порту Бахрейна, пострадало в результате двойного попадания. На борту возник пожар, который удалось потушить. Корабль остается в порту. Экипаж эвакуирован он в безопасности.

Ранее Центр безопасности морских перевозок Омана распространил информацию, что лодка с взрывчаткой врезалась в танкер Vyom, находившийся в 52 милях от берега. Произошел взрыв в машинном отделении, повлекший за собой гибель одного из моряков. Остальные 20 членов команды эвакуированы.