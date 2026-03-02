"Гистадрут" требует от минфина срочно определиться с компенсациями
На фоне резкого падения деловой активности после начала операции "Рык льва" исполняющий обязанности председателя Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут") Рои Яаков потребовал от министра финансов Бецалеля Смотрича немедленно собрать экстренное совещание и запустить согласованный механизм финансовой защиты работников и предпринимателей.
По словам Яакова, события последних дней уже нанесли ощутимый удар по рынку труда. Превентивные действия армии и строгие инструкции Ведомства тыла привели к фактической остановке значительной части экономической деятельности.
В результате миллионы граждан не смогли выйти на работу, а работодатели столкнулись с прямыми убытками. "Нам нужен четкий и согласованный план, который вернет уверенность миллионам израильских семей", – подчеркнул Рои Яаков в письме к Бецалелю Смотричу. Он предупредил, что сохраняющаяся неопределенность может перерасти в затяжной кризис, если правительство не предпримет оперативных шагов.
Глава "Гистадрута" призвал немедленно утвердить компенсации, которые позволят обеспечить выплату заработной платы работникам и возместить убытки работодателям, а также создать прозрачный и постоянный механизм экономической поддержки.