11 декабря 2025
11 декабря 2025
11 декабря 2025
11 декабря 2025
Израиль

Поданы обвинения против 66-летнего жителя юга Израиля, насиловавшего восемь своих внучек

Дети
Семейное насилие
Прокуратура
Сексуальное насилие
время публикации: 11 декабря 2025 г., 17:29
Поданы обвинения против 66-летнего жителя юга Израиля, насиловавшего восемь своих внучек
Flash90

Государственная прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 66-летнего жителя юга Израиля, совершавшего сексуализированное насилие в отношении восьми своих внучек в возрасте от восьми до 15 лет.

По данным обвинительного заключения, у обвиняемого и его жены десятки внуков и внучек. Когда внучки навещали бабушку с дедушкой, обвиняемый подгадывал моменты, кгогда рядом не было других членов семьи, и совершал развратные действия в отношении девочек.

Одна из пострадавших была жертвой собственного деда в течении семи лет, с восьмилетнего возраста. Некоторые другие пострадавшие подвергались насилию несколько раз. Обвиняемому вменяются изнасилования, попытки изнасилования, совершение развратных действий.

Следствие по этому делу вели полиция Ашдода и Ашкелона. Имя обвиняемого запрещено к публикации, чтобы защитить пострадавших, запрещены к публикации также детали расследования.

Израиль
