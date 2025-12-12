Почему в Израиле коллективная защита граждан Украины не продлена, и при чем здесь Трамп

Граждане Украины, находящиеся в Израиле, с тревогой ждут Нового Года. 31 декабря истекает срок коллективной защиты от депортации, который распространяется на тех, кто прибыл из Украины с начала полномасштабного российского вторжения. Фактически эти люди являются беженцами от войны. В Израиле они находятся в статусе туристов, и их туристическая виза регулярно продлевалась в соответствии с временным распоряжением – "ораат шаа".

В этом году ситуация изменилась, и связано это, по всей видимости, с международной политикой. Президент США Дональд Трамп надеется на подписание мирного договора между Россией и Украиной к Рождеству, и давление на Владимира Зеленского растет: чтобы убедить отказаться от территорий, в ход пошли и требования немедленных президентских выборов в Украине, и угрозы прекратить поддержку Киева в войне, заблокировав поставки оружия. США – основной союзник Израиля, а министерство внутренних дел, в ведении которого находится Управление народонаселения и миграции, из-за коалиционных конфликтов передано Биньямину Нетаниягу.

Как предполагают многие, Нетаниягу может не продлить действие коллективной защиты для граждан Украины в те самые дни, когда Трамп продавливает мирный договор, чтобы не разозлить союзника.

29 декабря Биньямин Нетаниягу отправится в США, где встретится с Дональдом Трампом и пробудет несколько дней. Хотелось бы верить, что к отъезду главы правительства вопрос о продлении коллективной защиты от депортации находящихся в Израиле граждан Украины будет уже решен. Но никаких гарантий этого нет.

В социальных сетях обсуждается, что коллективная защита для беженцев из Украины может быть не продлена. Такие публикации начали появляться около двух недель назад. Часть из них публиковали адвокатские конторы. Так или иначе, безосновательной тревогу назвать нельзя.

В 2024 году действие коллективной защиты от депортации для граждан Украины было продлено до 10 декабря. В 2025 году эти сроки прошли, приближается Ханука, а значит – государственные конторы, включая Управление регистрации населения и миграции, будут закрыты целую неделю.

На запрос Newsru.co.il в Управлении регистрации население и миграции сообщили, что продление или изменение временного распоряжения о коллективной защите граждан Украины от депортации "находится в стадии обсуждения", и когда решение будет принято, о нем непременно сообщат.

Работодатели, нанявшие живущих в Израиле украинских граждан, до 31 декабря 2025 года имеют на это право, а по истечении коллективной защиты они станут работодателями нелегалов, со всеми вытекающими последствиями.

Небольшим позитивным сигналом можно считать тот факт, что в начале декабря Израиль продлил послабления в предоставлении документов о еврействе для украинских граждан, имеющих право на репатриацию по Закону о Возвращении и получивших иммиграционную визу менее года назад. Формулировка звучит так: "Ввиду сложностей в предоставлении предписанных инструкциями документов в связи с продолжением войны". Послабления продлены до 30 июня, и, в отличие от прошлого года, когда они распространялись также на граждан России и Беларуси, продлено действие послаблений только для граждан Украины. Однако в данном случае речь идет о потенциальных репатриантах, у которых гораздо больше прав и возможностей, чем у прочих беженцев.

В Израиле сейчас находятся, по разным данным, от 20 тысяч до 26 тысяч граждан Украины, которые до сих пор пользовались коллективной защитой. У некоторых из этих людей есть родственники в Израиле, кто-то приехал в надежде на помощь знакомых, кто-то здесь сам по себе. Большинство из них работают, оплачивают дорогие медицинские страховки для иностранных граждан (недорогих попросту не существует), их дети ходят в израильские школы и детские сады. Все это регулируется тем самым статусом коллективной защиты от депортации, потому что никакого другого статуса, кроме туристического (виза B-2), у этих людей нет: у них нет статуса просителя убежища, как у суданских беженцев, нет вида на жительство. Государство Израиль как бы признает: депортировать их во время продолжающейся в Украине войны нельзя. Но это признание действительно до 31 декабря 2025 года.

Будет ли временное распоряжение продлено на дополнительный срок без изменений, или же в него будут внесены какие-либо правки, усложняющие пребывание граждан Украины в Израиле, а может быть, оно будет вовсе прекращено – в настоящий момент неизвестно.

В МВД и в Управление регистрации населения и миграции по вопросу продления коллективной защиты отправлено множество обращений – от Коллегии адвокатов, от депутатов Кнессета, от общественных организаций, от правозащитников, от землячеств, от простых людей, чьи друзья и близкие находятся в Израиле "на птичьих правах". Управление регистрации населения и миграции, как отмечалось выше, "занимается обсуждением" этого вопроса.

Мы попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию адвоката Алекса Зернопольского, председателя комиссии по алие и комиссии по иммиграции при Палате адвокатов. "То, что необходимо продлить действие коллективной защиты, очевидно всем, даже тем, от кого это решение зависит, – отметил он. – Но министерство, как обычно, тянет с публикацией. Так работает наше МВД, где, например, рассмотрение частных гуманитарных случаев может занимать годы".

"Если защита не будет продлена, то министерство накроет волна обращений на соискание статуса беженца, – продолжил Зернопольский. – Потому что это будет единственным способом легально остаться в Израиле и иметь возможность зарабатывать на жизнь. Несмотря на то, что есть критерий подачи таких просьб – иностранный гражданин не должен находиться более года в стране на момент подачи прошения, – в данном случае обстоятельства являются исключительными, и поэтому такие обращения должны быть рассмотрены по существу. За прошедшую неделю уже были продлены временные постановления, предоставляющие льготы для граждан Украины, которые имеют право на репатриацию. Это освобождение от требования постановки апостиля на документы из Украины (только из Украины, и только для совершения алии), и продление срока действия виз репатриантов с полугода до одного года, без необходимости повторного обращения в консульство. Оба положения были пролонгированы до 30 июня 2026 года. Надо отметить, что до конца 2025 года и в течение последних нескольких лет автоматическое продление визы репатрианта действовало не только для граждан Украины, то также для граждан России и Беларуси. Вполне возможно, что на сей раз решение о коллективной защите будет продлено не на год, а на более короткий срок. Хотя это и лишено логики, с учетом того, что все продления содержат оговорку о досрочном прекращении их действия, в случае если Израиль будет считать возвращение украинцев на родину безопасным до обозначенной даты".