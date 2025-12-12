Риски Смотрича и Герцога, методы Бен-Гвира и новые арабские союзы. Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Необъяснимые поступки с тяжелыми последствиями – не такое редкое событие в израильской политической жизни. Отказ экс-лидера "Аводы" Мерав Михаэли пойти на выборы вместе с Заавой Гальон и партией МЕРЕЦ привел к провалу МЕРЕЦ и к убедительной победе правого лагеря на выборах. А выход правых партий из коалиции Ицхака Шамира в 1991 году в знак протеста против участия Израиля в Мадридской конференции в большой степени предопределил победу Ицхака Рабина на последовавших за этим выборах и поражение правых. Если намеки лидеров "Ционут Датит" на готовность голосовать за закон Боаза Бисмута о призыве (или не призыве) ультраортодоксов в ЦАХАЛ превратятся действительно в голосование за этот законопроект, Бецалель Смотрич поборется за титул самого рискованного политика Израиля. Крайне трудно представить, как именно Смотрич объяснит своим избирателям такое голосование.

Положение президента Израиля Ицхака Герцога схоже с положением Бецалеля Смотрича. Он также выступает против основ своего электората, серьезно взвешивая возможность предоставить амнистию премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Преимущество Герцога перед Смотричем, по крайней мере, на данном этапе, заключается в том, что президенту не надо баллотироваться в Кнессет меньше чем через год.

Итамар Бен-Гвир, в свою очередь, ни на секунду не забывает о необходимости баллотироваться, однако его методы пиара временами принимают чрезмерно экстравагантный характер.

А Мансур Аббас, объявивший об отдалении от "Мусульманских братьев", ищет новые союзы.

Ультраортодоксы: разделяй и маневрируй

Вечером 11 декабря премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с депутатами фракции "Яадут а-Тора". В "Ликуде" заявили, что речь идет об "одной из встреч, которые премьер-министр проводит с представителями коалиционных партий". Однако очевидно, что встреча с "Яадут а-Тора" была особой.

Не исключено, что по итогам этой недели Нетаниягу должен был встречаться отдельно с депутатами от "Дегель а-Тора" и "Агудат Исраэль". В минувшие дни усилились разногласия между этими закадычными врагами по вопросу о законе о призыве. В "Дегель а-Тора" заняли двоякую позицию. С одной стороны, вместе с ШАС "литовские" ультраортодоксы объявили, что не проголосуют за проект бюджета даже в первом чтении без того, чтобы закон о призыве был утвержден комиссией Кнессета по иностранным делам и обороне. С другой стороны, это вовсе не означает, что Гафни и Маклев принимают законопроект в том виде, в котором он представлен. Раввины дали добро на обсуждение, но не на голосование за законопроект. Поэтому в "Дегель а-Тора" требуют не утвердить, а улучшить и потом утвердить. А лишь после этого утверждения – бюджет. У Нетаниягу совсем мало времени.

В "Агудат Исраэль" все проще. На этой неделе они изжили внутренние разногласия, и сейчас все как один против этого законопроекта.

И в то же время, вся фракция "Яадут а-Тора" более всего опасается, что бюджет не будет утвержден. Именно об этом и беседовали депутаты с премьер-министром. Закон – законом, призыв – призывом, а нужды ультраортодоксальных организаций удовлетворять нужно, а для этого нужен государственный бюджет. Если закона о призыве не будет, говорят в ультраортодоксальной среде, а его скорее всего не будет, по политическим ли или юридическим причинам, "Яадут а-Тора" договорятся с Нетаниягу о достойных компенсациях в бюджете, позволят его утвердить, а вскоре после этого Кнессет будет распущен. Так харедим смогут рассказать своим избирателям, что не пошли на компромисс и не позволили призвать учащихся йешив, Нетаниягу скажет, что не пошел на поводу у ультраортодоксов. Равенство в распределении бремени подождет.

Пробуждение Нетаниягу и раскол в религиозном сионизме

На этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу впервые выступил в поддержку закона о призыве. До сих пор глава правительства, равно как и большинство министров от "Ликуда", держались от этого подальше, оставляя черную работу Боазу Бисмуту. 8 декабря на пленарном заседании Кнессета Нетаниягу впервые высказался в поддержку закона. Эта речь не была полна энтузиазма, однако в политических кругах полагают, что речь идет лишь о первом шаге, за которым последуют дополнительные: требования к Бисмуту ускорить процесс утверждения закона, по меньшей мере, на комиссии, а также к депутатам от коалиции, возражающим против закона, справиться с "тошнотой", как определил свое отношение к закону один из депутатов, и проголосовать "за".

Основная драма разворачивается в эти дни и часы в "Ционут Датит". Там все громче звучит слово "раскол". На данный момент Бецалель Смотрич намерен голосовать за законопроект, министр алии и интеграции Офир Софер – против. Судя по всему, депутатам от партии будет предоставлена свобода голосования. Причина такого решения Смотрича неясна. Не нужно быть великим пророком, чтобы понимать, что подобное решение Смотрича отправляет его еще глубже под электоральный барьер. Утверждение законопроекта продлит жизнь коалиции на несколько месяцев, однако нанесет очень сильный удар по имиджу Смотрича в глазах его собственных избирателей.

Не исключено, впрочем, что речь идет о спектакле, еще одним участником которого, сама того не желая, разумеется, стала юридический советник правительства Гали Баарав-Миара. Ее заключение, как и следовало ожидать, говорит о неприемлемости этого законопроекта. Может ли попытка его утверждения стать еще одним тактом в борьбе правительства и юридического советника? Вполне, тем более, что БАГАЦ скорее всего закон заблокирует, и правительство сможет вновь критиковать всю юридическую систему – от юридического советника, не оказавшего поддержки правительству, до судей Верховного суда, заблокировавших законопроект, направленный на интеграцию ультраортодоксов в армии.

Но возможно все гораздо проще, и Смотрич, а также раввины, с чьим мнением он считается, не смогли отказаться от своего автоматического выступления в поддержку права тех, кто учит Тору, делать это. Когда придет время, а время это придет довольно скоро, объяснять избирателям свое решение Смотричу будет нелегко. Нафтали Беннет, Офер Винтер и другие желающие поживиться голосами избирателей из среды религиозного сионизма, получили от Бецалеля Смотрича щедрый подарок. При этом надо отметить, что Смотрич оставил себе пространство для маневра. Он не обещал Нетаниягу голосовать "за", он не обещал своим избирателям голосовать "против". Пока все варианты перед Смотричем открыты.

Итамар Бен-Гвир: мастерство пиара или отсутствие границ

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир умеет фокусировать внимание на одной цели и фокусировать внимание СМИ на том, как он этой цели достигает. Цель становится вторичной. Главное – пиар. Пока неизвестно, какая судьба постигнет законопроект о смертной казни. В Кнессете говорят о том, что первое чтение, в котором закон утвержден до сих пор, это максимум, на что эта инициатива Бен-Гвира может рассчитывать. Будучи утверждена в первом чтении, она автоматически продолжает рассматриваться в следующем Кнессете. Там она, скорее всего, и будет окончательно похоронена.

Но глава "Оцма Иегудит" не готов отказываться от пиар-дивидендов, которые законопроект приносит. Он весьма популярен среди избирателей его партии, а популярность надо поддерживать. На этой неделе депутаты от "Оцма Иегудит" прикрепили к одежде булавки с "золотой петлей". Это не приближает к утверждению законопроекта, но может дать еще какое-то число голосов Бен-Гвиру. Стоит отметить, что не только в оппозиции, но и в коалиции, резко критиковали Бен-Гвира за эту пиар-акцию: "Не все средства хороши для получения голосов".

Президент Герцог: заговорщик или национальный примиритель

Ицхак Герцог никогда не был героем в глазах левоцентристского лагеря. Даже когда баллотировался на пост премьер-министра в компании с Ципи Ливни, Герцога поддерживали на левом фланге, в первую очередь, как надежду свалить Нетаниягу, а не ради его самого. "Дерби и выборы коксинель не выигрывает", – процитировал в публичном выступлении журналист Амнон Абрамович слова, сказанные ему о Герцоге.

Переговоры, которые вел Герцог с Нетаниягу после выборов 2015 года о возможном присоединении к правительству не прибавили ему популярности в левом лагере. Да и после избрания президентом Герцог не вел себя как представитель политического сектора. Достаточно вспомнить критику в его адрес после зажжения ханукальной свечи в Пещере праотцев в Хевроне.

Еще до подачи премьер-министром просьбы о помиловании Герцог говорил, что рассмотрит такую просьбу, если она будет подана. На левом фланге создалось впечатление, что президент хочет помиловать премьера не меньше, чем премьер хочет получить помилование. На этом фоне появились теории конспирации под общим названием "президентство в обмен на помилование". Суть их в том, что "Ликуд" якобы поддержал кандидатуру Герцога на пост президента против Мирьям Перец, так как Нетаниягу получил предварительно обещание амнистии. Телеканал "Кешет" опубликовал сообщение, что еще до избрания Герцог получил юридическое заключение по поводу возможности предоставления помилования Нетаниягу. Глава государства категорически отверг эти утверждения и пригрозил нестандартным шагом: судебными последствиями для 12-го телеканала.

Без связи с истинностью этих публикаций – они лишь часть кампании давления, которое оказывается и будет оказываться на президента причем со всех сторон. Вскоре после подачи Нетаниягу просьбы о помиловании Герцог заявил, что оказывать на него давление бесполезно. В ближайшие недели станет ясно, насколько это утверждение имеет под собой основания.

Арабская политика: Мансур Аббас формирует союзы

Глава партии РААМ Мансур Аббас ищет новое место на политической карте. С одной стороны, он объявил об "отдалении" от "Мусульманских братьев", а с другой он не является, по крайней мере, на данный момент, кандидатом на участие в будущей коалиции.

На этом фоне продолжаются попытки сформировать Объединенный список четырех арабских партий – ХАДАШ, ТААЛ, РААМ и БАЛАД. Перед прошлыми выборами партия БАЛАД отказалась входить в блок, баллотировалась самостоятельно и не прошла электоральный барьер. Переговоры о возрождении единого списка продолжаются. Мансур Аббас готовит "план Б": возможность создания совместного списка с партией ТААЛ во главе с Ахмадом Тиби. В арабском секторе, как и во всех остальных активизируется подготовка к выборам.