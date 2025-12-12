x
Израиль

Опрос "Mаарива": "Ликуд" восстановил довоенные позиции

Ликуд
Опрос
время публикации: 12 декабря 2025 г., 07:33 | последнее обновление: 12 декабря 2025 г., 08:27

Flash90/Marc Israel Sellem/Pool

Впервые с 7 октября 2023 года партия "Ликуд" достигает числа мандатов, которое было у нее накануне войны. Согласно еженедельному пятничному опросу, проведенному компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия во главе с Биньямином Нетаниягу набрала бы 28 мандатов.

Вместе с тем, партии действующей коалиции набирают на 1 мандат меньше, чем неделю назад, поскольку партия "Ционут Датит" не преодолевает электоральный барьер.

У партии "Беннет 2026" – 20 мандатов, у НДИ и "Демократим" – по 11 мандатов, у ШАС – 9, у "Оцма Йегудит", "Еш Атид" и "Яшар" – по 8 мандатов, у "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов.

"Кахоль Лаван" Бени Ганца не преодолевает электоральный барьер.

Израиль
