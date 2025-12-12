Власти Кубы легализовали использование доллара США в торговом обороте страны

Правительство Кубы опубликовало в четверг, 11 декабря, в Официальном вестнике несколько регламентов, формализующих использование иностранных валют в торговом обороте страны.

Регламенты включают юридических и физических лиц, но исключают самозанятых или независимых работников, и неоднократно ссылаются на обменный курс, но не устанавливают новый, несмотря на обещание правительства сделать это во второй половине 2025 года.

Регламенты подчеркивают, что меры являются "временными" до "разрешения существующих макроэкономических дисбалансов" и пока "кубинское песо не сможет возобновить свою роль единственного законного платежного средства в стране под государственным контролем".

Глава Центрального банка Кубы (BCC) Хуана Лилия Дельгадо заверила, что "теперь вводится возможность обращения других законных валют наряду с кубинским песо, позволяя использовать их для расчетов и платежей в иностранной валюте между экономическими субъектами, проживающими на Кубе".