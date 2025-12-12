Шторм "Байрон" в Израиле: спасательные операции и жертвы переохлаждения

Шторм "Байрон" на этой неделе принес в Израиль проливные дожди, которые привели к затоплениям в низинах по всей стране. Пожарно-спасательная служба, полиция и служба скорой помощи "Маген Давид Адом" участвовали в сотнях операций в зонах затопления, эвакуируя людей и оказывая помощь пострадавшим.

Только в ночь на 12 декабря в Южном округе были проведены 58 операций по спасению людей из затопленных домов, подъездов и автомобилей. Больше всего вызовов поступило из района Ашкелона и сельских населенных пунктов к востоку от него.

Одной из самых тяжелых стала ситуация в поселке Бейт-Шикма, к востоку от Ашкелона, где ливни превратили улицы в каналы: вода затопила дома и дворы, некоторые жители оказались заблокированными в зданиях и в машинах. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что были эвакуированы семь пострадавших. Один из них, мужчина около 60 лет, в состоянии средней тяжести с признаками переохлаждения, и шесть человек в легком состоянии. Для эвакуации были задействованы специальные внедорожники и реанимационный автомобиль МАДА Unimog. Спасатели ночью также действовали в Ашкелоне, Кирьят-Гате и Нехоре.

Спасательные службы подчеркивают, что погибших в результате затоплений нет. Однако за последние сутки были зафиксированы два случая смерти от переохлаждения: 12 декабря в Иерусалиме, в районе Шейх-Джарах было обнаружено тело мужчины примерно 50 лет, 11 декабря в Нетании, на улице Герцль, было найдено тело умершего 53-летнего мужчины.

Продолжатся поиски 19-летнего жителя Бней-Брака Элиягу Аба Шауля, который пропал накануне вечером: его обувь была обнаружена на берегу реки Яркон в районе Рамат-Гана.

Метеорологи отмечают, что "Байрон" принес в Израиль долгожданные дожди, но их интенсивность оказалась рекордной для начала зимы. В районе Атлита за двое суток местами выпало до 200 мм осадков, в районе Хайфы – около 150 мм, а в центре – 100-120 мм осадков.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки дожди будут постепенно ослабевать. Тем не менее службы спасения призывают жителей, особенно в низинных районах и возле русел рек и ручьев, соблюдать осторожность, следить за предупреждениями и избегать поездок по затопленным дорогам.

Прогноз на ближайшие дни. В субботу-воскресенье временами дожди, в основном слабые. В понедельник – сильные дожди, возможно с грозами. Во вторник дожди ослабнут и прекратятся. В среду-четверг – солнечно, без осадков.