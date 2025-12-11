x
11 декабря 2025
11 декабря 2025
11 декабря 2025
последняя новость: 08:01
Израиль

Стрельба в Реховоте: владелец автомобиля открыл огонь по угонщику

Реховот
Автомобили
Криминал
время публикации: 11 декабря 2025 г., 07:48
Стрельба в Реховоте: владелец автомобиля открыл огонь по угонщику
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля начала расследование обстоятельств инцидента со стрельбой в Реховоте, в результате которого был ранен мужчина в возрасте примерно 30 лет.

Согласно данным предварительного расследования, стрелявший, житель города в возрасте около 60 лет, заметил в своем автомобиле двух угонщиков, и применил оружие, когда почувствовал опасность.

Один из угонщиков после выстрела сбежал и был задержан полицией, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу "Каплан" в Реховоте.

