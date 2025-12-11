Условия на пляжах Израиля: холодно, купание опасно и запрещено

В эти выходные, 11-13 декабря, в прибрежных районах будет холодно. Температура немного ниже среднесезонной. Высокие волны. Дожди, в том числе в Эйлате.

Купальный сезон закончился. Спасателей на пляжах нет.

Около восточного побережья Средиземного моря встречаются медузы.

На побережье Средиземного моря днем – 16-20 градусов по Цельсию. При этом температура воды – 21-22 градуса. Высота волн – до 2 м. Купание опасно. Минздрав не рекомендует входить в воду из-за высокого уровня загрязнения на фоне сильных дождей.

В Эйлате днем – 20-22 градусов. В пятницу-субботу без осадков. В Эйлатском заливе волны до 0,6 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 24 градуса.

На берегу Кинерета температура днем – 16-19 градусов. В пятницу-субботу без осадков. Волны до 1 м. Температура воды – 22 градуса.

На берегу Мертвого моря температура днем – 17-19 градусов. Доступ к пляжам может быть затруднен из-за затоплений. Волны до 0,7 м. Температура воды – 23 градуса.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.