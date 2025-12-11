x
11 декабря 2025
|
последняя новость: 11:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 декабря 2025
|
11 декабря 2025
|
последняя новость: 11:18
11 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Предположительно, переохлаждение: в Нетании на улице найден мертвый мужчина

Нетания
Погода
время публикации: 11 декабря 2025 г., 09:56 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 10:01
Предположительно, переохлаждение: в Нетании на улице найден мертвый мужчина
Пресс-служба МАДА

Утром 11 декабря в Нетании на улице Герцль был найден мертвым 53-летний мужчина, сообщает ЗАКА.

Причиной смерти, по всей видимости, стало сильное переохлаждение.

Тело умершего передано для экспертизы в Национальный институт судебной медицины.

Как избежать гипотермии

Людей из групп риска переохлаждения – пожилых, младенцев и больных – следует одеть в несколько слоев легкой одежды, позволяющей двигаться. Укрываться следует легким одеялом, обеспечив прогрев комнаты до 24 градусов. Важно не накрывать младенцев большим количеством слоев или тяжелым одеялом, это может привести к удушью.

Основные признаки гипотермии: снижение уровня сознания, ухудшение способности к суждениям, дрожь, замедленный или нерегулярный пульс, нарушение моторики, замедление дыхания, бледность и синюшность кожи, сонливость, уменьшение потребления еды и питья. В таких случаях необходимо поместить человека в тепло и немедленно вызвать МАДА по номеру 101.

Если человек мокрый – следует переодеть его в сухую одежду и согреть комнату. В случае обморожения ощущается холод в конечностях, боль и покалывания. В этом случае нужно поливать пораженное место теплой (не горячей!) водой, зафиксировать конечность. Нельзя массировать пораженный участок.

Важно уделять внимание пожилым родственникам и одиноким соседям, убедитесь, что они защищены от холода и дождя. По возможности, помогите им в повседневных задачах, таких как покупка продуктов и лекарств, чтобы им не пришлось в дождь выходить на холод.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 декабря 2025

Шторм "Байрон" в Израиле: проливные дожди, затопления, снег на Хермоне
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 декабря 2025

В Иерусалиме 9-месячный ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии из-за переохлаждения
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 декабря 2025

В Кирьят-Гате пожилой мужчина в тяжелом состоянии из-за переохлаждения