Самолет премьер-министра Армении не смог сесть в Москве из-за атаки БПЛА

Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог сесть в Москве из за закрытого воздушного пространства и ушел на запасной аэродром, сообщает telegram-канал "База". Из за ночной атаки беспилотников в аэропортах российской столицы задержали более 170 рейсов.

ACJ319 Пашиняна почти час кружил над Тверской областью, ожидая разрешения на посадку, но его так и не получил. Около часа ночи он приземлился в Санкт-Петербургском аэропорту "Пулково".

Глава правительства Армении летел в Москву после визита в Германию для участия в заседании межправительственного совета Евразийского экономического совета. Накануне он заявил, что цель Армении – вступление в Евросоюз, и одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно.

"Мы понимаем, что есть какой-то этап, на котором должно быть принято решение. Но сегодня не тот этап, сегодня нет необходимости в принятии такого решения", – заявил в Гамбурге накануне вылета.