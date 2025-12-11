x
11 декабря 2025
|
последняя новость: 11:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 декабря 2025
|
11 декабря 2025
|
последняя новость: 11:19
11 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Самолет премьер-министра Армении не смог сесть в Москве из-за атаки БПЛА

Россия
Война в России
Армения
время публикации: 11 декабря 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 10:07
Самолет премьер-министра Армении не смог сесть в Москве из-за атаки БПЛА
Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог сесть в Москве из за закрытого воздушного пространства и ушел на запасной аэродром, сообщает telegram-канал "База". Из за ночной атаки беспилотников в аэропортах российской столицы задержали более 170 рейсов.

ACJ319 Пашиняна почти час кружил над Тверской областью, ожидая разрешения на посадку, но его так и не получил. Около часа ночи он приземлился в Санкт-Петербургском аэропорту "Пулково".

Глава правительства Армении летел в Москву после визита в Германию для участия в заседании межправительственного совета Евразийского экономического совета. Накануне он заявил, что цель Армении – вступление в Евросоюз, и одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно.

"Мы понимаем, что есть какой-то этап, на котором должно быть принято решение. Но сегодня не тот этап, сегодня нет необходимости в принятии такого решения", – заявил в Гамбурге накануне вылета.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 января 2025

Россия передала Армении контроль над КПП на границе с Ираном
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 сентября 2023

Пашинян: "Сотрудничество с Россией стало стратегической ошибкой"