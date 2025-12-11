Заместитель министра иностранных дел Тайваня тайно посетил Израиль

Недавно в Израиле побывал с тайным визитом заместитель министра иностранных дел Тайваня Франсуа Ву, сообщили информированные источники агентству Reuters. Тайвань заинтересован в сотрудничестве с Израилем в сфере безопасности.

Из-за давления со стороны КНР, которая считает Тайвань одной из своих провинций, официальный Иерусалим не признает независимость островного государства. Однако Тайвань считает Израиль важным демократическим партнером и выразил однозначную поддержку после нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года.

Согласно двум источникам, визит состоялся в нынешнем месяце. Собеседники агентства не стали уточнять, с кем встречался Франсуа Ву и какие вопросы обсуждал, в частности, шла ли речь о новой многоярусной системе ПРО T-Dome, представленной в октябре и частично основанной на системе ПРО Израиля.

МИД Тайваня отказался сообщать, действительно ли Ву побывал в Израиле. «Тайвань и Израиль разделяют ценности свободы и демократии. Мы продолжим прагматично развивать обоюдовыгодное взаимодействие в таких сферах как торговля, высокие технологии и культура», - говорится в его заявлении.