Гана выслала трех израильтян в ответ на депортацию своих граждан из Израиля

Власти Ганы депортировали трех граждан Израиля, прибывших в Аккру, и вызвали в МИД временного поверенного в делах израильского посольства, сообщает министерство иностранных дел Ганы.

Заявлено, что этот шаг стал ответом на "жестокое обращение и необоснованную депортацию" трех граждан Ганы из Израиля, отмечает издание Modern Ghana.

Инцидент, ставший причиной дипломатического конфликта, произошел 7 декабря в аэропорту "Бен-Гурион". По данным МИД Ганы, семь граждан страны, в том числе четверо депутатов парламента, прибывших на международную конференцию по кибербезопасности в Тель-Авиве, были задержаны "без весомых оснований" и более пяти часов удерживались для допросов. Лишь после интенсивного вмешательства ганских дипломатов парламентариев отпустили, тогда как трое других путешественников были депортированы на первом же рейсе в Аккру.

В опубликованном позже заявлении ганский МИД охарактеризовал действия израильских властей как "бесчеловечные и травмирующие", отметив "намеренное и несправедливое избирательное отношение" к гражданам Ганы на израильской границе. Правительство назвало произошедшее "чрезвычайно провокационным и неприемлемым" и подчеркнуло, что это противоречит более чем 60-летней истории дружественных отношений между двумя странами.

После этого, как следует из второго заявления МИД Ганы, власти "были вынуждены задействовать соответствующие симметричные меры" и выслали трех граждан Израиля, прибывших в страну 10 декабря. Одновременно в МИД был вызван временный поверенный в делах посольства Израиля в Аккре для вручения официального протеста.

Израильская сторона, по сообщениям ганских и международных СМИ, объяснила задержания и депортации ссылками на якобы недостаточное сотрудничество посольства Ганы в Тель-Авиве при оформлении процедур. В Аккре эту версию назвали "полностью несостоятельной", настаивая, что миссия действует в строгом соответствии с международным правом.

Несмотря на жесткую риторику и обмен депортациями, в заявлении МИД Ганы подчеркивается, что обе стороны договорились стремиться к "дружественному урегулированию" инцидента. Власти Ганы при этом оставляют за собой право на дальнейшие ответные шаги, если, по их мнению, ситуация не будет урегулирована удовлетворительным образом.