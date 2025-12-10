Отец Ноа Марциано утверждает, что его дочь убили в больнице "Шифа", введя ей в вену воздух

Произраильский активист Шай Делука в своем Instagram опубликовал видео с Ави Марциано, отцом Ноа Марциано, в котором он рассказывает о том, как погибла его дочь.

Ави Марциано получил несколько видео из Газы. На одном из них Ноа рассказывает о том, что ЦАХАЛ бомбит район, в котором ее удерживают боевики. Позднее, когда приблизились израильские военные, боевики ХАМАСа попытались тайно переправить Ноа в центр города Газы. ЦАХАЛ нанес удар по автомобилю, в котором ее везли. Погиб террорист, удерживавший Ноа , а она получила ранения в ногу и голову. Эти ранения не были смертельными. Девушку доставили в больницу "Шифа".

По словам Ави Марциано, один из медработников больницы убил ее дочь. "Он вколол ей воздух в вену", – сказал Ави Марциано. О смерти дочери Ави Марциано узнал из другого видео, которое террористы прислали ему через мессенджер Телеграм. На этом видео Ноа умоляла о пощаде. По словам отца, в этом видео был один кадр, снятый с близкого расстояния, на нем Ноа выглядела вспотевшей, но уже безжизненной.

"То, что я пережил, самый страшный кошмар моей жизни. Ноа была моей старшей дочерью. Мы ее очень любили. И нет ни одной минуты в течение дня, когда бы я о ней не скучал", – говорит отец девушки.

Тело Ноа Марциано было обнаружено израильскими военными в здании рядом с больницей "Шифа". В ноябре 2023 года пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что данные судебно-медицинской экспертизы опровергают утверждение ХАМАСа о том, что Ноа Марциано погибла в результате авиаудара ЦАХАЛа. Судмедэксперты пришли к выводу, что Ноа была убита террористом ХАМАСа.