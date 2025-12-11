x
Экономика

Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет, сотрудничество с Израилем расширят

США
Вооружения
Пентагон
время публикации: 11 декабря 2025 г., 04:04 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 05:58
Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет, сотрудничество с Израилем расширят
AP Photo/J. Scott Applewhite

Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет на 2026 финансовый год объемом около 900 млрд долларов. Документ включает повышение зарплат военнослужащим и масштабную реформу системы закупок вооружений Пентагоном, призванную ускорить и удешевить разработку и поставки оружия, передает Reuters.

Отдельные разделы посвящены расширению военного сотрудничества с Израилем, включая финансирование совместных оборонных программ и укрепление противоракетной защиты еврейского государства.

Один из пунктов устанавливает, что Пентагон должен воздерживаться от участия в международных оборонных выставках, если Израилю не гарантировано полное и равноправное участие в них.

Теперь законопроект о национальной обороне (NDAA-2026), который традиционно считается "обязательным к принятию", должен пройти Сенат. Лишь после одобрения обеих палат и подписи президента он станет законом и позволит реализовать заложенные в нем программы.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
