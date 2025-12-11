x
11 декабря 2025
|
последняя новость: 08:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 декабря 2025
|
11 декабря 2025
|
последняя новость: 08:01
11 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Минэнерго продвигает замену солнечных бойлеров на крышах жилых домов на новые технологии

Инфраструктура
Энергия
время публикации: 11 декабря 2025 г., 07:38 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 07:40
Минэнерго продвигает замену солнечных бойлеров на крышах жилых домов на новые технологии
Nati Shohat/Flash90

На этой неделе вступит в силу постановление, обязывающее устанавливать фотовольтовые панели на новых частных домах и на нежилых зданиях любого предназначения.

Как сообщает портал ynet, в министерстве энергетики начали подготовку постановления о вводе обязательной установки таких панелей и на многоквартирные дома.

Согласно плану, установка панелей будет идти параллельно с заменой традиционных солнечных и электрических бойлеров на тепловые насосы.

В министерстве рассчитывают успеть утвердить постановления в 2026 году с тем, чтобы они вступили в силу в 2028-2030 годах.

Также планируется предоставление дотаций и других стимулов для замены бойлеров на солнечные панели и тепловые насосы в существующих зданиях. Для этой цели был подан запрос на финансирование в Фонд национального благосостояния, аккумулирующий налог на сверхдоходы от добычи газа.

Еще одной инициативой министерства является замена обязательного резервного генератора в многоквартирных зданиях с лифтами на систему накопления энергии, аккумулирующую электричество из солнечных батарей на крыше.

Тепловые насосы, действующие по принципу кондиционера воздуха, начали устанавливать в высотных жилых домах в конце прошлого десятилетия. Такие устройства существенно экономичнее стандартных электрических бойлеров, хотя и обходятся дороже в установке.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 октября 2012

Минэнергии объявил тендер на замену 14.500 старых электрических бойлеров