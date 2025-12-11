Минэнерго продвигает замену солнечных бойлеров на крышах жилых домов на новые технологии

На этой неделе вступит в силу постановление, обязывающее устанавливать фотовольтовые панели на новых частных домах и на нежилых зданиях любого предназначения.

Как сообщает портал ynet, в министерстве энергетики начали подготовку постановления о вводе обязательной установки таких панелей и на многоквартирные дома.

Согласно плану, установка панелей будет идти параллельно с заменой традиционных солнечных и электрических бойлеров на тепловые насосы.

В министерстве рассчитывают успеть утвердить постановления в 2026 году с тем, чтобы они вступили в силу в 2028-2030 годах.

Также планируется предоставление дотаций и других стимулов для замены бойлеров на солнечные панели и тепловые насосы в существующих зданиях. Для этой цели был подан запрос на финансирование в Фонд национального благосостояния, аккумулирующий налог на сверхдоходы от добычи газа.

Еще одной инициативой министерства является замена обязательного резервного генератора в многоквартирных зданиях с лифтами на систему накопления энергии, аккумулирующую электричество из солнечных батарей на крыше.

Тепловые насосы, действующие по принципу кондиционера воздуха, начали устанавливать в высотных жилых домах в конце прошлого десятилетия. Такие устройства существенно экономичнее стандартных электрических бойлеров, хотя и обходятся дороже в установке.