Шторм "Байрон" в Израиле: проливные дожди, затопления, снег на Хермоне

Шторм "Байрон", ранее обрушившийся на Грецию и Кипр, 10 декабря достиг Израиля. Проливные дожди с редкими перерывами продолжают идти от севера страны до Негева, Аравы и Эйлата. Временами осадки сопровождаются грозами и штормовым ветром. На вершине горы Хермон выпал снег.

Израильская метеослужба сохраняет "красное предупреждение" из-за риска значительных осадков и внезапных наводнений.

Шторм "Байрон" в Израиле. Фоторепортаж

По данным синоптиков, до вечера четверга в центральной и южной прибрежной полосе и в районе Шфела могут выпасть 100-150 мм дождя, с высоким риском подтоплений улиц и подземных сооружений. В Иудейской пустыне, районе Мертвого моря и в руслах вади на юге сохраняется опасность резких паводков. Ветер усиливается в прибрежной зоне и в горах, температура воздуха на несколько градусов ниже обычной для этого времени года.

К утру 11 декабря в ряде районов зафиксированы рекордные для начала зимы объемы осадков. В районе Атлита и Зихрон-Яакова на севере страны с начала шторма выпало свыше 100-140 мм осадков, в Хайфе и Акко – десятки миллиметров, в центре – десятки миллиметров за сутки, включая Тель-Авив и другие города Гуш-Дана.

Муниципалитеты и дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Вдоль прибрежных магистралей и в низинных районах дежурят аварийные бригады и патрули, готовые перекрывать опасные участки и помогать водителям. На севере и в центре страны сообщается о единичных случаях падения деревьев и локальных отключений электричества, но серьезных разрушений, по данным властей, пока не было зафиксировано.

Шторм "Байрон" затронул сектор Газы и прибрежные районы на юге, где проливные дожди и порывистый ветер осложняют и без того тяжелые условия для десятков тысяч людей, живущих в палатках и временных укрытиях. Международные организации предупреждают, что сочетание наводнений, холода и перегруженной инфраструктуры увеличивает гуманитарные риски в регионе.

В пятницу-субботу дожди ослабнут и местами прекратятся. Ожидается, что в воскресенье дождей не будет. Однако в понедельник – дожди с грозами по всей стране. Во вторник-среду – солнечно, без осадков.