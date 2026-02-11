Израиль ждет "зеленый свет" от Трампа. Интервью с военным экспертом Давидом Гендельманом

В настоящее время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу находится с визитом в Вашингтоне. Сегодня, 11 февраля, ожидаются его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Центральными темами, по всей видимости, будут Иран и Газа. Возможные сценарии действий корреспондент Newsru.co.il Павел Вигдорчик обсудил с военным экспертом Давидом Гендельманом.

Биньямин Нетаниягу летит в США, главный вопрос – иранский. Что ждать от этого визита?

В иранском вопросе нужно отделять то, что можно увидеть и пощупать, от того, что за кулисами. Мы видим продолжение наращивания американских сил, подготовку к операции. Израильская армия тоже повышает боеготовность. Что касается закулисной части процесса, можно вспомнить июнь 2025 года, когда много говорили о разногласиях между США и Израилем, о несогласии американцев на израильский удар, о том, что в воскресенье будет очередной раунд американо-иранских переговоров, что в тот же день – свадьба Авнера Нетаниягу. При этом израильский удар был нанесен в уже пятницу.

Так что мы сейчас занимаемся предположениями. Самая простая версия – Нетаниягу летит, чтобы склонить Трампа на свою сторону, ведь есть опасность, что американский президент согласится при переговорах с Ираном на то, с чем Израиль не согласен. Но израильско-американские переговоры могут идти и о самой военной операции – как с израильским, так и с американским участием. Не факт, что то, что озвучивается, как основная тема, и есть основная тема. Понятно, что это Иран, но мы не знаем, будет ли Нетаниягу уговаривать Трампа не соглашаться на иранские условия, или это будет уже углубленная координация по конкретному вопросу.

В чем заключаются разногласия между США и Израилем?

Судя по тому, что видно снаружи, – Трамп в первую очередь концентрируется на переговорах по ядерной проблеме. Израиль хочет внести в повестку ракетный вопрос и вопрос поддержки "прокси" – сателлитов. По ракетному вопросу в прессе обсуждались варианты ограничить дальность иранских ракет до 300-500 километров. Что касается прекращения финансирования иранских сателлитов – это более расплывчатый вопрос, поскольку в наше время финансовую поддержку вполне можно осуществлять тайно, так, что к делу не пришьешь – все, казалось бы, знают, а доказать сложно.

Что касается ракет, и "прокси", и Иран заявляют, что это не подлежит обсуждению. Что касается ядерной тематики, Иран вслух заявляет о своих правах на обогащение урана и об отказе от вывоза обогащенного урана в третьи страны, такие как Россия. Но за кулисами, судя по сливам в прессу, они рассматривают некий промежуточный вариант: трехлетний отказ от обогащения, а затем возвращение к минимальному проценту.

Какие силы необходимы США для решения стоящих перед ними задач? Закончилась ли концентрация сил?

Для ответа на первый вопрос нужно узнать точно, что именно они планируют, а тут мы можем только гадать. Для каких-то параметров, возможно, сил уже достаточно, для каких-то – еще нет. Мы не знаем, есть ли уже какой-то утвержденный оперативный план – это зависит от того, что выберет Трамп.

Сколько времени это состояние "ни мира, ни войны" может еще продолжаться?

Теоретически – довольно долго. На примере Венесуэлы мы видели достаточно длительное развертывание, в том числе с участием авианосной группировки. В принципе, единственное, чем это американцам мешает, это расходы на поддержание деятельности группировки, в том числе – транспортные расходы по переброске. При желании они вполне могут себе это позволить. Самое главное – чтобы Трамп наконец-то принял решение. И возможно, он его уже принял, просто до его исполнения нужно еще некоторое время. В принципе, такие силы они могут держать здесь еще по меньшей мере несколько недель – без ущерба боеготовности и серьезных финансовых расходов.

Согласно израильским публикациям, Израиль сообщил США, что готов самостоятельно решить иранскую ракетную проблему при пересечении "красной черты". Что такое красная черта, и реально ли сделать это самостоятельно?

Решить иранскую ракетную проблему на 100% Израиль не может. Не факт, что это смогут сделать и США. Речь скорее идет о причинении серьезного ущерба. Некий ущерб был нанесен в ходе предыдущего раунда в июне, но он был недостаточным. По-хорошему, нам тогда было нужно еще несколько дней, но Трамп решил прекращать. Но факт, что за эти несколько дней мы достигли бы всех желаемых показателей, иранцы в очередной раз продемонстрировали, что их структура очень живучая и приспосабливаемая.

Не обязательно верить на слово заявлениям, что они полностью восстановили и даже приумножили ракетные возможности, но режим к этому приближается – и слишком быстрыми, по нашим оценкам, темпами. Даже без связи с волной протестов в Иране и возможным вмешательством Америки израильская армия уже несколько месяцев готовится к следующему раунду войны с Ираном именно по ракетному вопросу.

В принципе для нас это сейчас даже более острый вопрос, чем ядерный проект. С ядерной бомбой – это как в анекдоте про динозавра: то ли она будет, то ли нет. А ракетный арсенал у них уже мощный, мы его уже почувствовали на себе. Да и главным триггером к предыдущему раунду тоже стала не столько ядерная, сколько ракетная угроза – по оценке израильской разведки, к началу операции считалось, что у них до 3000 ракет, и производство выходило на такие темпы, что через два-три года у них могло быть до 9000 ракет. Это слишком серьезная угроза для нашей противоракетной обороны. Сейчас они ускоренными темпами приближаются к тем же числам. И перед Израилем, вне зависимости от протестов в Иране и американских планов, стоит вопрос о повторении массированного удара по ракетным возможностям Ирана в ближайшие месяцы. Разумеется, решение будет политическим. Но по военным соображениям, уже пора.

Что касается "сливов" анонимного высокопоставленного израильского источника о том, что Израиль готов сделать это даже без учета американского мнения – израильское политическое руководство вряд ли пойдет "поперек" Трампа. Зеленый свет должен быть или открытым, или как минимум, закулисным. Если Трамп такого удара не хочет, сложно представить, что израильское руководство на него пойдет. Желательно договориться, и скорее всего, этот вопрос тоже будет обсуждаться в ходе визита. Но для нас это неотложная проблема, и в идеале лучше было бы решать ее вместе с американцами. Если мы ей не займемся, окажемся в той же ситуации, что и перед июнем прошлого года. И вопрос отодвигания иранского ядерного проекта нам тоже придется снова решать, но возможно не в такое ближайшее время, как ракетного.

По сути, без смены режима в Иране мы будем обречены повторять подобные операции раз в несколько лет?

В принципе, да. Политика иранского режима по отношению к Израилю не меняется. Все три основных вектора: ракетный проект, ядерный проект и "прокси" будут продолжаться. По фронту "прокси" мы за последние два года достигли впечатляющих успехов. "Хизбалла" не уничтожена полностью, но понесла очень большой ущерб. ХАМАС и "Исламский джихад" собирают сломанными руками выбитые зубы, режим Асада пал, и частично это стало результатом ослабления "Хизбаллы". Сирия вышла из шиитского кольца, который Иран строил вокруг Израиля. Что касается хуситов, они пострадали не очень сильно, потому что они далеко. Но все равно – ущерб им нанесен. Так что наши успехи против "прокси" вполне впечатляющие. По ядерному и ракетному проектам успехи пока не очень, и пока режим не сменится, мы будем вынуждены периодически это повторять. Опять же – пока существует режим, полностью мы уничтожить их не сможем. И когда после предыдущей операции в прессе обсуждался вопрос, полностью ли мы и американцы уничтожили ядерный проект, я уже тогда говорил: даже если бы мы вернули его к нулю, пока существует иранский режим, он будет его восстанавливать с любой точки. Это же касается и ракет.

Второй темой, которая станет центральной на переговорах Трампа и Нетаниягу, станет ситуация в Газе. Что происходит в секторе сейчас?

Начат так называемый "второй этап урегулирования". В основном на словах, потому что и "Совет мира", и правительство технократов никаких реальных полномочий не получили и никаких реальных шагов на местности не сделали. В реальности, как я уже говорил с начала войны, альтернатива – либо израильская оккупация, либо власть ХАМАСа. По сути, мы это и видим. Половина сектора под израильской оккупацией, половина – под властью ХАМАСа. ХАМАС именно потому и согласен на правительство технократов. Он отказывается разоружаться и вполне может продолжать рулить дальше, используя новое правительство как ширму. Как говорил Мао Цзэдун, "винтовка рождает власть". С винтовкой он расставаться не намерен. Можно устроить показную церемонию передачи нескольких ржавых ракет – это не проблема. Реально разоружаться он не хочет. А международные силы, даже если они будут созданы, разоружать его не станут, о чем многие страны уже заявили. Сделать это может только израильская армия, но для этого опять нужен зеленый свет от Трампа, который неоднократно говорил, что ХАМАС будет разоружен либо по-хорошему, либо по-плохому. Нетаниягу заявляет то же самое, причем, по его словам, от Трампа уже получен зеленый свет на разоружение ХАМАСа силами израильской армии. Но вслух этот зеленый свет еще не дан, хотя армия уже подготовила оперативные планы возобновления боевых действий в Газе. Когда их готовили, ориентировочно говорили про март, но на самом деле, эти планы будут введены в действие, только когда согласится Трамп. Как мы видим, на Ближнем Востоке, да и в мире очень многое, возможно, даже излишне многое, зависит от того, что скажет Трамп, но такова реальность. Напомним: второй этап предусматривает вывод израильской армии с той территории, которую она сейчас удерживает. И израильское правительство отказывается выводить войска, пока не будет разоружения. А без разоружения там останется власть ХАМАСа.

И какова, на ваш взгляд, вероятность возобновления масштабных военных действий в секторе?

Те, кто хотят разоружения ХАМАСа, а такие региональные игроки, как Турция и Катар, например, этого не хотят, согласны, что сделать это может только израильская армия – даже если не заявляют об этом вслух. Все упирается в Трампа, а его может отвлечь другая тема: Иран, Гренландия или промежуточные выборы в США. Я бы не стал использовать термин "вероятность". Просто если этого не произойдет – продолжится власть ХАМАСа. Если Трамп намерен перейти от слов к делу, он должен будет дать нам зеленый свет. Но нельзя забывать, что и в Израиле в нынешнем году будут выборы, возобновление боевых действий в Газе будут рассматривать с политической точки зрения, мол, делает ли это Биби потому, что это выгодно ему, или это нужно Израилю. Но даже если военные действия и будут возобновлены, это не означает, что мы одним раундом этих действий разгромим ХАМАС. Для этого потребуется полностью оккупировать сектор Газы, а в Израиле этого по-прежнему очень многие не хотят, и в правительстве, и в генштабе, и в обществе. Вопрос, согласится ли Трамп и нажмет ли Биби кнопку, скажем так.

Насколько у израильского руководства есть возможность продавить что-то через администрацию Трампа и самого президента?

Мы уже видели, что Трамп соглашался на вещи, на которые, как предполагалось, он не согласится. Это и зеленый свет операции в Иране, и собственное американское участие в налетах. Это казалось немыслимым. Да и политика Трампа по отношению к сектору Газы, если отставить в сторону прожекты по выселению палестинцев и застройки Газы роскошными башнями… Он уже показывал, что готов на нетривиальные вещи. Так, в прошлую каденцию он признал израильский суверенитет над Голанскими высотами и перенес посольство в Иерусалим. Так что на израильском направлении он соглашался на вещи, на которые не были согласны другие американские президенты, и послужной список у него в том, что касается Израиля, вполне положительный. Так что с осторожным оптимизмом можно говорить, что мы, возможно, вновь его продавим в нужную нам сторону.

Как на ваш взгляд, будет выглядеть сектор через два года? Именно за этот срок Джаред Кушнер обещал восстановить Рафиах, обещая чуть ли не "Нью-Васюки".

Я всегда считал это прожектом, именно что "Нью-Васюками". Хотя на самом деле, если ХАМАС решит, что сейчас ему это выгодно, и будет сидеть тихо… А Халид Машаль и другие лидеры ХАМАСа уже начали говорить о перемирии на пять-десять лет, о том, что они не будут открыто показывать оружие… Они настолько обнаглели, что уже считают это уступкой, действуют по принципу "даешь им палец, а они хотят всю руку".

На самом деле, если Трамп не согласится на возобновление боевых действий, продавит то, на что Израиль до сих пор не соглашался, то есть восстановление Газы без разоружения ХАМАСа, то мы увидим начало восстановления. Но с определенным оптимизмом можно предположить, что до этого не дойдет, и Трамп даст разрешение еще на как минимум один раунд боевых действий. Иначе ХАМАС, обкусанный, побитый, но получающий дивиденды от восстановления Газы, будет потирать руки. На эту тему у нас тоже есть серьезные разногласия с администрацией Трампа, в частности, с Кушнером. Но мы уже видели за последние годы самые немыслимые комбинации.