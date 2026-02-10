x
10 февраля 2026
Мир

Трамп заявил, что думает об отправке второго авианосца к Ирану

время публикации: 10 февраля 2026 г., 23:47 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 23:58
Дональд Трамп
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отправки второй авианосной ударной группы на Ближний Восток в случае провала переговоров с Ираном. "Либо мы заключим сделку, либо нам придется пойти на очень жесткие меры, как в прошлый раз", – сказал Трамп в телефонном интервью журналисту Бараку Равиду для израильского телеканала "Кешет-12" и издания Axios.

При этом американский президент выразил оптимизм относительно дипломатического урегулирования, отметив, что Иран "очень хочет заключить сделку" и ведет себя серьезнее, чем во время предыдущих переговоров. "В прошлый раз они не поверили, что я это сделаю. На этот раз переговоры совсем другие", – подчеркнул Трамп.

Дональд Трамп также считает, что Биньямин Нетаниягу "очень хочет", чтобы переговоры увенчались успехом. "Я не думаю, что Нетаниягу нервничает по поводу американо-иранских переговоров. Он тоже хочет сделки. Он хочет хорошей сделки", – говорит Трамп.

Трамп заявил, что соглашение должно включать вопросы ядерной программы Ирана и его баллистических ракет. "Мы можем заключить выгодную сделку с Ираном", – выразил уверенность президент США.

