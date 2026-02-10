x
СМИ: Трампу будет предложено зажечь один из факелов на церемонии Дня независимости Израиля

США
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Израиль
время публикации: 10 февраля 2026 г., 21:50 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 21:53
СМИ: Трампу будет предложено зажечь один из факелов на церемонии Дня независимости Израиля
По данным новостной службы N12, в ближайшие дни президенту США Дональду Трампу будет передано официальное приглашение принять участие в церемонии по случаю Дня независимости Израиля и зажечь один из факелов.

Три источника сообщили N12, что приглашение было ранее передано Трампу и его окружению по неофициальным каналам, и, якобы, приглашение было принято.

Белый дом эту информацию не комментирует.

В конце декабря министр просвещения Йоав Киш по телефону сообщил Трампу, что ему будет вручена Премия Израиля "за помощь евреям во всем мире". Телефонный разговор состоялся в то время, когда в Мар-а-Лаго президент США встречался с Биньямином Нетаниягу. Премия Израиля никогда раньше не вручалась иностранным гражданам.

