СМИ: Трампу будет предложено зажечь один из факелов на церемонии Дня независимости Израиля

По данным новостной службы N12, в ближайшие дни президенту США Дональду Трампу будет передано официальное приглашение принять участие в церемонии по случаю Дня независимости Израиля и зажечь один из факелов.

Три источника сообщили N12, что приглашение было ранее передано Трампу и его окружению по неофициальным каналам, и, якобы, приглашение было принято.

Белый дом эту информацию не комментирует.

В конце декабря министр просвещения Йоав Киш по телефону сообщил Трампу, что ему будет вручена Премия Израиля "за помощь евреям во всем мире". Телефонный разговор состоялся в то время, когда в Мар-а-Лаго президент США встречался с Биньямином Нетаниягу. Премия Израиля никогда раньше не вручалась иностранным гражданам.