10 февраля 2026
Экономика

"Мекорот" будет восстанавливать водное хозяйство казахского Туркестана

Инфраструктура
Казахстан
время публикации: 10 февраля 2026 г., 22:33 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 22:33
"Мекорот" будет восстанавливать водное хозяйство казахского Туркестана
Abed Rahim Khatib / Flash 90

Израильская государственная водная компания "Мекорот" подписала стратегическое соглашение с Казахстаном о создании водной инфраструктуры в Туркестанской области - самого южного региона страны, граничащего с Узбекистаном.

Стоимость соглашения оценивается в несколько десятков миллионов долларов.

Туркестанская область имеет 2 миллиона человек населения и площадь, в пять раз превышающую площадь Израиля. Около 75% жителей области живут в сельских районах. Сельское хозяйство – основа экономики региона.

При этом в области отсутствует современная водная инфраструктура, в результате чего более 50% воды теряется.

"Мекорот" будет отвечать за разработку, эксплуатацию и обслуживание региональной водной системы. План включает интеграцию технологий измерения и мониторинга, создание централизованной инфраструктуры управления и контроля и киберзащиту.

Экономика
