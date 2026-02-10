ЕС одобрил сделку Google-Wiz, Израиль получит миллиарды шекелей налогов

Корпорация Google объявила, что антимонопольное управление Европейского союза одобрило сделку по покупке израильской компании Wiz за 32 миллиарда долларов.

"Google уступает Amazon и Microsoft в плане контроля над рынком облачной инфраструктуры. Сделка не лишит клиентов надежных альтернатив и возможности переходить к другим поставщикам", - говорится в заключении, полученном от ЕС.

Разрешение большинства других регуляторов было получено ранее. Остались одобрения более мелких рынков, таких как Австралия. Ожидается, что они будут получены в ближайшие дни.

Речь идет о крупнейшей покупке израильской компании за всю историю, и о крупнейшей покупке в истории Google.

Сделка принесет от 2 до 3 миллиардов долларов каждому из четырех основателей компании - Асафу Раппапорту (генеральный директор), Инону Костике (вице-президент по продукту), Ами Лутваку (вице-президент по технологиям) и Рою Резнику (вице-президент по исследованиям и разработкам).

1800 сотрудников Wiz также получат значительные суммы, которые для работников со стажем могут достигать миллионов долларов.

Хотя Wiz зарегистрирована как американская компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, подавляющее большинство её сотрудников – израильтяне. Поэтому сделка является макроэкономическим событием для Израиля и принесет в госказну от 13 до 18 миллиардов шекелей.