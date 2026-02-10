x
Мир

ФБР опубликовало видео похитителя матери известной американской телеведущей

США
время публикации: 10 февраля 2026 г., 22:55 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 23:02
ФБР опубликовало видео похитителя матери известной американской телеведущей
ФБР
Объявление о розыске Нэнси Гатри
Policía del Condado Pima via AP

84-летняя Нэнси Гатри, мать американской телеведущей Саванны Гатри, была похищена из своего дома десять дней назад. После истечения срока, отпущенного похитителями для выплаты выкупа, Федеральное бюро расследований опубликовало запись с камеры наблюдения, установленной у входа в дом.

На видео запечатлен мужчина в лыжной маске с пистолетом за поясом, в плотных резиновых перчатках и с рюкзаком. Глава ФБР Каш Патель заявил, что разыскиваемый, по всей видимости, повредил камеру в день исчезновения женщины.

Похитители Нэнси Гатри требовали перевести 6 миллионов долларов в биткойнах. Последний срок для выплаты выкупа истек вчера, 9 февраля, в 17:00.

Нэнси Гатри нуждается в ежедневном приеме лекарств; ее кардиостимулятор перестал синхронизироваться с ее устройствами Apple вскоре после похищения.

Саванна Гатри , работающая на телеканале NBC более 15 лет, должна была освещать зимние Олимпийские игры на телеканале NBC, но в связи с исчезновением матери взяла паузу, ее заменила Мэри Карилло.

10 февраля Саванна перепостила фотографию предполагаемого похитителя, написав: "Мы считаем, что она все еще жива. Верните ее домой".

Мир
