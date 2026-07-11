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Израиль

Насилие в арабском секторе: на хайфском пляже ранены двое жителей Басмат-Тивона

Мада
Криминал в арабском секторе
Хайфа
время публикации: 11 июля 2026 г., 20:28 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 20:33
Насилие в арабском секторе: на хайфском пляже ранены двое жителей Басмат-Тивона
Пресс-служба МАДА

Двое мужчин в возрасте 30-35 лет получили тяжелые ножевые ранения в результате поножовщины в районе пляжа "Студентим" в Хайфе. Оказав пострадавшим неотложную помощь на месте происшествия, бригады "Маген Давид Адом" отвезли их в больницу РАМБАМ в Хайфе, состояние обоих оценивается как тяжелое.

Полиция Хайфы начала расследование обстоятельств происшествия. По предварительным данным, мужчины получили ранения во время драки. Оба пострадавших – жители Басмат-Тивона.

Сотрудники округа Кармель прибыли на место происшествия сразу после получения сообщения, начали сбор улик и прочесывание района совместно со специалистами криминалистической службы.

Полиция сообщает, что речь идет о криминальной подоплеке происшествия.

Израиль
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