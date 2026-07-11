Полиция расследует убийство 19-летнего юноши в квартире Airbnb в Иерусалиме

Иерусалимская полиция расследует убийство 19-летнего молодого человека, совершенное в субботу вечером в квартире на улице Ширизли в иерусалимском районе Нахлаот. По сообщению СМИ, речь идет о квартире, сдававшейся посредством сервиса Airbnb.

По данным полиции, в результате инцидента пострадали два человека, оба мужчины, оба получили ножевые ранения. После оказания пострадавшим медицинской помощи, их эвакуировали в больницу "Шаарей Цедек": у одного было ножевое ранение руки, второй получил проникающие ранения корпуса и вскоре скончался от полученных ран.

По предварительной версии, происшествие имеет уголовную подоплеку. Личности подозреваемых известны полиции, идут их розыски.