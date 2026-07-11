Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 11 июля, температура немного повысится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 16-30 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 22-29, в Эйлате – 26-40, в Беэр-Шеве – 19-34, на побережье Мертвого моря – 25-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 19-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-35, на Голанских высотах – 19-35.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В воскресенье-пятницу – без существенных изменений.