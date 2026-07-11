ДТП на 6-й трассе, погибла молодая женщина

В ночь на 11 июля на 6-й трассе недалеко от Тайбэ столкнулись несколько автомобилей. В результате аварии погибла женщина примерно 20 лет, шесть человек получили травмы.

Пострадавшие доставлены в больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве и "Меир" в Кфар-Сабе. 21-летний мужчина в тяжелом состоянии, мужчина примерно 30 лет в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.