Трамп угрожает Ирану тысячами ракет и полным уничтожением в случае попытки покушения

Президент США Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить Иран, если власти Исламской республики попытаются осуществить угрозу убийства действующего американского президента.

На своей странице в соцсети Truth Social он написал: "1000 ракет приведены в боевую готовность и нацелены на Исламскую Республику Иран, и еще тысячи немедленно последуют за ними, если иранское правительство осуществит свою угрозу, провозглашенную во многих уголках земного шара, – убить или попытаться убить действующего президента Соединенных Штатов Америки, в данном случае МЕНЯ! Приказы уже отданы, и вооруженные силы США готовы, полны решимости и способны в течение одного года, с возможностью продления этого срока, полностью разгромить и уничтожить все районы Ирана – ХВАЛА АЛЛАХУ!"

Ранее в интервью New York Post Трамп сказал, что уже давно находится в числе главных целей Ирана. При этом он отверг сообщения о появлении нового конкретного заговора, который якобы выявила израильская разведка. "Израиль ничего такого не обнаружил. Я уже давно номер один в иранском списке на устранение", – заявил американский президент.

Напомним, что власти США заявляли о поражении более 13 тысяч целей в Иране с 28 февраля по 6 апреля 2026 года, в ходе военной операции "Эпическая ярость". Ирану был нанесен огромный ущерб. Однако КСИР сохранил способность осуществлять ракетно-дроновые атаки и продолжает сопротивление.