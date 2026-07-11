x
11 июля 2026
|
последняя новость: 07:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 июля 2026
|
11 июля 2026
|
последняя новость: 07:29
11 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Трамп угрожает Ирану тысячами ракет и полным уничтожением в случае попытки покушения

Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 11 июля 2026 г., 06:39 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 07:21
Трамп угрожает Ирану тысячами ракет и полным уничтожением в случае попытки покушения
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить Иран, если власти Исламской республики попытаются осуществить угрозу убийства действующего американского президента.

На своей странице в соцсети Truth Social он написал: "1000 ракет приведены в боевую готовность и нацелены на Исламскую Республику Иран, и еще тысячи немедленно последуют за ними, если иранское правительство осуществит свою угрозу, провозглашенную во многих уголках земного шара, – убить или попытаться убить действующего президента Соединенных Штатов Америки, в данном случае МЕНЯ! Приказы уже отданы, и вооруженные силы США готовы, полны решимости и способны в течение одного года, с возможностью продления этого срока, полностью разгромить и уничтожить все районы Ирана – ХВАЛА АЛЛАХУ!"

Ранее в интервью New York Post Трамп сказал, что уже давно находится в числе главных целей Ирана. При этом он отверг сообщения о появлении нового конкретного заговора, который якобы выявила израильская разведка. "Израиль ничего такого не обнаружил. Я уже давно номер один в иранском списке на устранение", – заявил американский президент.

Напомним, что власти США заявляли о поражении более 13 тысяч целей в Иране с 28 февраля по 6 апреля 2026 года, в ходе военной операции "Эпическая ярость". Ирану был нанесен огромный ущерб. Однако КСИР сохранил способность осуществлять ракетно-дроновые атаки и продолжает сопротивление.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 июля 2026

Переговоры США и Ирана: Вашингтон требует гарантий по Ормузу и ядерной программе
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 10 июля 2026

NYP: Трамп распорядился нанести по Ирану "удары невиданного масштаба" в случае, если его убьют
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 июля 2026

Трамп: "Иран попросил нас продолжить переговоры, мы согласились"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июля 2026

CNN: Трамп против участия Израиля в боевых действиях против Ирана