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Очередной удар армии РФ по Киеву, есть пострадавшие

Война в Украине
время публикации: 11 июля 2026 г., 06:15 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 06:15
Очередной удар армии РФ по Киеву, есть пострадавшие
ГСЧС по Киеву

В ночь на 11 июля армия РФ снова нанесла ракетно-дроновый удар по столице Украины. В Киеве в результате очередной ночной атаки пострадали не менее шести человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

В Киеве и Киевской области ночью была объявлена воздушная тревога. Власти сообщали о работе сил ПВО и призывали жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Данные о последствиях атаки уточняются. На местах работают спасательные службы, медики и коммунальные бригады.

Мир
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