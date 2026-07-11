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Экономика

Apple подала иск против OpenAI, обвинив компанию в краже коммерческих секретов

ИИ
Скандалы
США
Суд
время публикации: 11 июля 2026 г., 02:35 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 05:41
Apple подала иск против OpenAI, обвинив компанию в краже коммерческих секретов
ChatGPT

Компания Apple подала иск в федеральный суд Калифорнии против OpenAI, обвинив разработчика ChatGPT в незаконном использовании коммерческих секретов при создании собственных устройств с искусственным интеллектом, сообщает агентство Bloomberg.

В иске также фигурируют бывшие сотрудники Apple Тан Тан и Чан Лю.

Apple утверждает, что OpenAI привлекала сотрудников и кандидатов, ранее работавших в Apple, к передаче конфиденциальной информации, включая технические документы и сведения о продуктах, находящихся в разработке.

В иске утверждается, что кандидатов на работу просили приносить на собеседования детали и компоненты для демонстрации, а бывшие сотрудники Apple скачивали внутренние технические материалы. Apple заявляет, что аппаратный бизнес OpenAI опирается на незаконно присвоенные коммерческие секреты.

OpenAI отвергла обвинения. В комментарии Bloomberg компания заявила: "Нас не интересуют секреты других компаний".

Экономика
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