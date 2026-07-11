Переговоры США и Ирана: Вашингтон требует гарантий по Ормузу и ядерной программе

США и Иран продолжают переговоры после очередного раунда эскалации в Персидском заливе. Вашингтон предупреждает, что сохраняет военные варианты давления на Тегеран. Высокопоставленные американские чиновники заявили Reuters, что у США есть "военные возможности, чтобы гарантировать, что иранские ядерные объекты останутся недоступными".

По словам собеседников агентства, переговоры между США и Ираном были "продуктивными", однако исход остается неопределенным: "Либо мы достигнем соглашения, либо нет". Американская сторона требует, чтобы Иран публично заявил о прекращении атак на суда в Ормузском проливе и подтвердил, что все маршруты через пролив открыты для прохода.

Американские чиновники сообщили Reuters, что представители Ирана в ходе контактов с США утверждали: атаки на суда в Ормузе были совершены неким "самовольным элементом" в иранской военной структуре.

Телеканал CNN опубликовал и проанализировал спутниковые снимки, которые свидетельствуют о том, что Иран, вероятно, пытается восстановить свои ядерные объекты.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сообщил Тегерану о прекращении действия перемирия, однако согласился продолжить переговоры. "Исламская Республика Иран попросила нас продолжить переговоры. Мы согласились", – написал Трамп в Truth Social, подчеркнув при этом, что США "недвусмысленно" дали понять иранской стороне: режим прекращения огня больше не действует.

CNN со ссылкой на дипломатический источник сообщал, что катарские посредники прибыли в Иран для встреч с представителями властей. По данным телеканала, визит был согласован с США. Американский чиновник пояснял CNN, что стратегия администрации Трампа заключается в том, чтобы после военных ударов взять паузу, не допустить дальнейшей эскалации и сохранить возможность для дипломатии.

На фоне новых американских санкций министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в X, что Тегеран, в отличие от Вашингтона, "до сих пор сдерживал обещания". Он обвинил министра финансов США в нарушении пункта 9 меморандума о взаимопонимании, согласно которому до окончательного соглашения США и Иран должны сохранять статус-кво: Иран – по своей ядерной программе, США – по санкциям и размещению дополнительных сил в регионе. "Проверка реальности: возможно только взаимное соблюдение", – написал Аракчи.

Ранее New York Post со ссылкой на источники в администрации США писала, что Вашингтон готов продолжать возобновленную военную кампанию против Ирана в течение нескольких дней или даже недель, если Тегеран продолжит атаки на суда в Ормузском проливе и за его пределами.

Трамп, возвращаясь с саммита NATO в Турции, заявил журналистам, что не знает, перерастет ли ситуация в полномасштабную войну, но добавил, что США "выиграли бы ее очень быстро". По его словам, Иран атаковал три судна, а не два, и американский ответ был несоразмерно жестким: "Каждый раз, когда они ударят нас, мы ударим их в двадцать раз сильнее".

CENTCOM ранее опроверг утверждения иранских государственных СМИ о том, что проход через Ормузский пролив якобы разрешен только по маршрутам, определяемым Ираном. В Центральном командовании США заявили, что Иран не контролирует Ормузский пролив, и отметили, что с начала мая американские силы содействовали безопасному проходу более 800 торговых судов и перевозке 380 миллионов баррелей нефти через этот ключевой международный морской коридор.

Вечером 9 июля состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Среди прочих тем обсуждался Иран. Ранее "Кан-11" сообщал, что Израиль готов атаковать Иран и ожидает решения Трампа.