Внимание, розыск: пропал 33-летний Даниэль Хатаб из Ашкелона

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 33-летний Даниэль Хатаб из Ашкелона, в последний раз его видели на улице Бен Шетах в Ашкелоне в среду, 8 июля.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, каштановые волосы. Был одет в черные брюки, черное пальто, черные кроссовки, носит очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Ашкелона по телефону 08-6771440.