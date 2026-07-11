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Израиль

Внимание, розыск: пропал 33-летний Даниэль Хатаб из Ашкелона

Розыск
Ашкелон
время публикации: 11 июля 2026 г., 22:44 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 23:01
Внимание, розыск: пропал 33-летний Даниэль Хатаб из Ашкелона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 33-летний Даниэль Хатаб из Ашкелона, в последний раз его видели на улице Бен Шетах в Ашкелоне в среду, 8 июля.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, каштановые волосы. Был одет в черные брюки, черное пальто, черные кроссовки, носит очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Ашкелона по телефону 08-6771440.

Израиль
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