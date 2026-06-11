x
11 июня 2026
|
последняя новость: 04:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 июня 2026
|
11 июня 2026
|
последняя новость: 04:55
11 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ХАМАС заявил о раскрытии в Газе "ячейки, связанной с Израилем"

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 11 июня 2026 г., 04:43 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 04:47
ХАМАС заявил о раскрытии в Газе "ячейки, связанной с Израилем"
AP Photo/Abdel Kareem

Связанные с ХАМАСом структуры безопасности в секторе Газы заявили о задержании членов "ячейки, связанной с израильской оккупацией", которая, как утверждается, планировала провоцировать беспорядки.

В заявлении "Аль-Маджд аль-Амни", опубликованном "Палестинским информационным центром", говорится, что задержанные якобы действовали по указанию "коллаборационистских банд" и при прямой координации с израильской разведкой, используя разные прикрытия для "подрывной и подстрекательской деятельности".

По утверждению ХАМАСа, члены ячейки получили указания подстрекать жителей и провоцировать хаос, чтобы выманивать сотрудников полиции и облегчить их поражение Израилем и его агентами. Также заявлено о конфискации оружия и различных предметов.

Независимого подтверждения этим заявлениям нет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 июня 2026

979-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии