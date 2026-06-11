ХАМАС заявил о раскрытии в Газе "ячейки, связанной с Израилем"

Связанные с ХАМАСом структуры безопасности в секторе Газы заявили о задержании членов "ячейки, связанной с израильской оккупацией", которая, как утверждается, планировала провоцировать беспорядки.

В заявлении "Аль-Маджд аль-Амни", опубликованном "Палестинским информационным центром", говорится, что задержанные якобы действовали по указанию "коллаборационистских банд" и при прямой координации с израильской разведкой, используя разные прикрытия для "подрывной и подстрекательской деятельности".

По утверждению ХАМАСа, члены ячейки получили указания подстрекать жителей и провоцировать хаос, чтобы выманивать сотрудников полиции и облегчить их поражение Израилем и его агентами. Также заявлено о конфискации оружия и различных предметов.

Независимого подтверждения этим заявлениям нет.