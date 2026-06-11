Внимание, розыск: пропал 19-летний Шмуэль Роцки из Кирьят-Арбы

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в установлении местонахождения пропавшего, находящегося в группе риска. Пропал 19-летний Шмуэль Роцки из Кирьят-Арбы, он вышел из дома 23 мая, в последний раз связывался с близкими из района Петах-Тиквы 6 июня. С тех пор от него не было вестей, и его следы были утеряны.

Приметы пропавшего: среднее телосложение, рост 180 см, шатен, зеленые глаза. Всех, кто обладает информацией, которая может помочь в розысках, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Хеврона по телефону 02-9959555.