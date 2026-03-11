x
11 марта 2026
Израиль

Новая волна ударов: ЦАХАЛ поразил штабы КСИР, ракетные объекты и разведывательный центр в Тегеране

время публикации: 11 марта 2026 г., 19:35 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 19:53
Новая волна ударов: ЦАХАЛ поразил штабы КСИР, ракетные объекты и разведывательный центр в Тегеране
Пресс-служба ЦАХАЛа

Десятки самолетов ВВС ЦАХАЛа под руководством военной разведки завершили очередную волну ударов по целям в Тегеране и на западе Ирана.

В ходе операции был нанесен удар по штабу Корпуса стражей исламской революции в центре Тегерана, на территории которого была зафиксирована военная активность. Военнослужащие КСИР, находившиеся в штабе, были ликвидированы.

Кроме того, в Тегеране были атакованы следующие объекты военной инфраструктуры:

- штабы и командные пункты военно-воздушных сил КСИР;

- военный комплекс на территории главного военного университета КСИР, использовавшийся для управления боевыми действиями и являвшийся местом сбора;

- объекты для хранения и производства баллистических ракет, а также ракеты для поражения израильских летательных аппаратов в небе над Тегераном.

Параллельно с этим были атакованы штабы и военные базы сил внутренней безопасности и подразделения "Басидж", а также штаб разведки "Министерион". В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что "Министерион" является одним из главных разведывательных ведомств иранского режима, который осуществляет слежку за населением. "Министерион" на протяжении многих лет собирал информацию о гражданах, которая использовалась для жестокого подавления протестов.

