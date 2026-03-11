ЦАХАЛ прокомментировал слухи о "предстоящей очень тяжелой ночи"

В последние несколько часов в социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о том, что предстоящей ночью Израиль подвергнется "массированным комбинированным обстрелам" с нескольких направлений.

12-й телеканал предположил, что причиной слухов стали сообщения глав нескольких местных советов на севере страны, которые были разосланы жителям приграничных поселков.

Сайт Walla News пишет, что одно из предупреждений было выпущено главой местного совета Мате-Ашер Моше Давидовичем, он призвал жителей оставаться рядом с убежищами. По его словам, это указание было выпущено после "предупреждения сотрудников системы безопасности". Одновременно с этим, в нескольких населенных пунктах были распространены сообщения о прекращении активностей для детей с просьбой к родителям забрать детей домой.

Издание "Сругим" пишет, что в социальных сетях распространяется сообщение: "Впереди напряженная ночь. По оценкам, этой ночью возможны интенсивные комбинированные обстрелы с нескольких направлений. Предполагается, что к обстрелам могут присоединиться хуситы, Иран и "Хизбалла". И поводом для них является проходившая сегодня в Иране церемония прощания с высшим военным командованием, погибшим в результате американо-израильского удара 28 февраля".

В то же время источники в Иерусалиме сообщили телеканалу CNN, что в Израиле готовятся к расширению обстрелов из Ирана и Ливана ближайшей ночью.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин в соцсети Х написал, что ему известно о ходящих слухах. "Хочу подчеркнуть, что на данный момент политика Службы тыла остается без изменений. Армия обороны Израиля готова к обороне и сделает все необходимое для защиты граждан. Мы продолжаем следить за ситуацией, и я вас проинформирую о любых изменениях, если они будут", – говорится в его сообщении.