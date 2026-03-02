Власти Ливана запретили "Хизбалле" обстреливать Израиль

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил о недопустимости использования ливанской территории для военных действий, назвав удары шиитской группировки "Хизбалла" по Израилю незаконными.

По его словам, власти государства потребовали от группировки ограничить свою деятельность политической областью. Салам напомнил о втором этапе разоружения "Хизбаллы", добавив, что силам безопасности поручено пресекать любые попытки военной деятельности.

Поддержал главу правительства и президент Жозеф Аун. "Те, кто ведет ракетные обстрелы, должен нести ответственность за свои действия. Они игнорируют интересы Ливана", – сказал он.

В ночь на 2 марта "Хизбалла" осуществила запуски ракет из Ливана в сторону израильской территории. Одна ракета была перехвачена, еще несколько взорвались на открытых пространствах. Сведений о пострадавших не поступало. Ливанские источники: 10 ракет были запущены из Ливана в сторону Хайфы. "Хизбалла" заявила, что целью была система ПРО в районе Хайфы.

В ответ на вступление "Хизбаллы" в войну на стороне Ирана ЦАХАЛ начал атаковать объекты этой террористической организации по всему Ливану. ЦАХАЛ заявил, что не позволит "Хизбалле" представлять угрозу для Государства Израиль и ее граждан.

"Террористическая организация "Хизбалла" разрушает Ливан, ответственность за эскалацию лежит на ней, и ЦАХАЛ даст решительный ответ", – подчеркивалось в заявлении Армии обороны Израиля.

Израильские ВВС атаковали цели в южных пригородах Бейрута – Харет-Хрейк, Джнах и Мрейджи. Сообщается также об авиаударах по целям в Кфуре и Набатии, на юге Ливана. Были нанесены удары по объектам "Хизбаллы" в Бекаа, на востоке Ливана.

Министр обороны Исраэль Кац опубликовал заявление, в котором назвал генерального секретаря "Хизбаллы" Наима Касема "обозначенной целью ликвидации". "Тот, кто следует дорогой Хаменаи, очень быстро окажется вместе с ним в глубинах ада вместе с остальными ликвидированными деятелями оси зла", - заявил министр обороны Израиля.